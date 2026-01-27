Завершается срок параллельного обращения банкнот 2 000 и 10 000 тенге

Важно отметить, что при выпуске новых банкнот действует период параллельного обращения старых и новых купюр. Это означает, что люди могут спокойно оплачивать покупки данными банкнотами, а также обменивать их на новые. В это время банки настраивают банкоматы и кассовое оборудование для работы с новыми банкнотами. Такой подход позволяет избежать спешки и неудобств при обмене для населения и бизнеса.

К примеру, установленный период параллельного обращения для банкноты номиналом 5 000 тенге с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года позволил постепенно заменить старые на новые без сложностей для населения и бизнеса. На сегодня в обращении осталось менее 1% банкнот старого образца, которые поступят в банки позднее, а часть из них возможно не вернется по причине утраты, вывоза и сохранения в коллекциях.

В 2026 году завершается период параллельного обращения для банкнот номиналом 2000 и 10 000 тенге:

— 10 000 тенге — с 28 июня 2024 года до 27 июня 2026 года;

— 2 000 тенге — с 25 декабря 2024 года до 24 июня 2026 года.

Национальный банк рассматривает возможность продления срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге, так как они являются наиболее распространенными среди населения и предпринимателей.

Кроме того, одновременное завершение параллельного обращения для 2 000 и 10 000 тенге может создать нагрузку для банковской системы. Поэтому продление срока поможет людям и бизнесу постепенно и удобно заменить старые банкноты на новые, а также обеспечит естественный износ банкнот старого образца.

— Также хотели бы напомнить, что даже после завершения периода параллельного обращения все банки и АО «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального Банка — бессрочно. Банкноты нового и старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета, — говорится в сообщении Нацбанка.

