01:50, 21 Январь 2026 | GMT +5
Нацбанк выпустил новую коллекционную монету «Zn» с цинковой вставкой
Национальный банк Казахстана выпустил новую коллекционную монету из серии «Недра Казахстана» — Zn (Цинк), передает агентство Kazinform.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы с цинковой вставкой и имеет номинал 1 000 тенге. Тираж ограничен всего 2 000 экземпляров.
Характеристики монеты: масса — 32,5 грамма, диаметр — 38,61 мм, качество чеканки — black proof.
Продажи монеты уже стартовали. Как сообщили в Национальном банке Казахстана, новинка рассчитана на коллекционеров и ценителей редких монет, а также подчеркивает богатство недр Казахстана.
Напомним, в конце декабря прошлого года Нацбанк выпустил в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна — из серии «Сакский стиль».