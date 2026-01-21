Нацбанк выпустил новую коллекционную монету «Zn» с цинковой вставкой

Монета изготовлена из серебра 925 пробы с цинковой вставкой и имеет номинал 1 000 тенге. Тираж ограничен всего 2 000 экземпляров.

Характеристики монеты: масса — 32,5 грамма, диаметр — 38,61 мм, качество чеканки — black proof.

Продажи монеты уже стартовали. Как сообщили в Национальном банке Казахстана, новинка рассчитана на коллекционеров и ценителей редких монет, а также подчеркивает богатство недр Казахстана.

Напомним, в конце декабря прошлого года Нацбанк выпустил в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна — из серии «Сакский стиль».