Из серии «Сакский стиль»: Нацбанк Казахстана выпустил новую банкноту

— Это пятая банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана, — сообщили в ведомстве.

При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот — синий.

На лицевой стороне изображены:

ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;

артефакт — фрагмент псалии в виде головы Архара (Берельские курганы «Долина Царей», 8-7 вв. до н. э., ВКО).

На оборотной стороне изображены:

Архар, обитающий в Казахстане, на фоне стилизованного орнаментом щита;

за основным изображением расположен круговой казахский орнамент, вобравший сразу несколько идей:

— «Щит» — символизирует защиту ценностей,

— древний символ — четыре стороны света,

— солярный знак, в центре как символ созидательной энергии, символ жизни.

в центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность» внутри которого размещен ландшафтный вид горы «Мұзтау».

О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот

Новые банкноты номиналом 500 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2025 года и в течение 24 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 500 тенге образца 2017 года (далее — банкнота старого образца).

То есть, все банкноты старого образца будут в течение двух лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, в этот период населению не нужно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня (далее — БВУ) или филиалах НБК.

Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2025 года по 24 декабря 2027 года (включительно). После его завершения, то есть с 25 декабря 2027 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, то есть по 24 декабря 2030 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Банкноты нового образца (2025 года) и банкноты старого образца (2017 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков — нерезидентов Казахстана.

В Нацбанке напомнили, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях.

Ранее в Казахстане выпустили в обращение коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI.