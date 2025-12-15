РУ
    Коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI выпускают в обращение в Казахстане

    Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана», передает агентство Kazinform.

    Коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI
    Фото: Национальный банк РК

    Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК  c 17 декабря 2025 года.

    О коллекционных монетах

    «Қазақ күресі» — это традиционная казахская национальная борьба, в которой два соперника меряются силой, ловкостью и выносливостью. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью казахской культуры и спортивного наследия.

    Монеты изготовлены:

    • из серебра 925 пробы с золочением, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2 000 (две тысячи) штук;
    Коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI
    Фото: Национальный банк РК
    • из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук;
    Коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI
    Фото: Национальный банк РК
    • из сплава нейзильбер (МНЦ 15-20), массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 50 000 (пятьдесят тысяч) штук.

    Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

    Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    В сентябре Национальный банк Казахстана сообщил о выпуске в обращение коллекционные монеты E. BÓKETOV. 100 JYL из серии «Выдающиеся события и люди».

