Затягивается третий год: когда закончат пешеходный мост через Есентай в Алматы

На сессии городского маслихата депутат Салтанат Серикова заявила, что с 2021 года на реконструкцию моста через реку Есентай по проспекту аль-Фараби ежегодно выделяются крупные бюджетные средства. В 2023 году акиматом был заключен договор на сумму более 2 млрд тенге, предусматривающий реконструкцию основного транспортного моста и строительство двух отдельных вело-пешеходных мостов. Работы по транспортной части завершены, однако пешеходные конструкции так и не достроены. Сроки неоднократно переносились: сначала с конца 2023 года — на декабрь 2024-го, затем на май и июнь 2025 года.

Она подчеркнула, что горожане испытывают неудобства, а стройка 25-метровых пешеходных мостов продолжается уже третий год. Депутат поинтересовалась, какие работы будут проведены до конца года и когда проект будет завершен.

Руководитель управления развития дорожно-инфраструктурного комплекса Сагындык Телибаев пояснил, что проект включает три части: реконструкцию основного мостового сооружения и возведение двух отдельных пешеходных мостов.

— Мы в течение трех месяцев реконструкцию основного мостового сооружения завершили и открыли движение по аль-Фараби. Также вопрос стоял по строительству двух отдельно стоящих мостовых сооружений для пешеходов. По проекту они стояли отдельно. Когда мы с общественниками выходили и смотрели, из-за сноса зеленых насаждений предложили откорректировать данный проект. Сейчас обновленный проект проходит госэкспертизу, мы планируем получить ее 15 декабря, — ответил глава управления.

По его словам, на южной стороне основная конструкция уже установлена, и этот участок планируют открыть до конца года. Однако на северной стороне проходит водопровод диаметром 800 под речкой Есентай, перенос которого невозможен в зимний период.

— Поэтому завершение строительства северной части моста ожидается где-то в мае 2026 года, — уточнил он.

Отметим, что в сентябре 2023 года в Алматы открыли движение по обновленному мосту на проспекте аль-Фараби через реку Есентай. Тогда сооружение расширили, и участок стал восьмиполосным.