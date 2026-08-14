Засуха и жара оставили фермеров Германии без запасов кормов

Затяжная засуха и аномальная жара привели к нехватке кормов в Германии. Фермерам в ряде регионов приходится раньше запланированного срока отправлять скот на убой, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Затяжная засуха и жара привели к серьезной нехватке кормов для сельскохозяйственных животных в Германии. В ряде регионов фермеры вынуждены раньше срока забивать скот.

По данным Ассоциации фермеров Баден-Вюртемберга, сейчас запасы кормов у хозяйств на 30-40% ниже обычного уровня для этого времени года.

Из-за засухи луга пересохли, и новая трава практически не растет. Это не дает фермерам восполнить запасы кормов в ближайшие недели.

В результате хозяйствам приходится сокращать поголовье и отправлять животных на убой раньше запланированного срока. На скотобойнях уже образовались очереди.

Особенно сложная ситуация сложилась в Баварии — во Франконии, Нижней Баварии и Верхнем Пфальце. В качестве одной из мер поддержки Министерство сельского хозяйства выделило дополнительные земельные участки для производства кормов.

Ассоциация фермеров оценивает ситуацию как очень серьезную.

Проблемы с кормами также возникли у сельхозпроизводителей в Гессене. Там по сравнению с прошлым годом уже увеличилось количество забитого скота.

При этом засуха и жара продолжаются, что может усилить давление на сельское хозяйство и запасы кормов в ближайшее время.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Белта.

Также сообщалось, что в этом году из-за жары в Германии умерли более 12 тысяч человек.