Почти 10 тысяч человек умерли из-за жары в этом году в Германии

На 19 июля число летальных случаев, связанных с жарой, составило 9800 — больше, чем за любой полный год, начиная с 2016 года. Эксперты связывают это с продолжительными периодами экстремально высоких температур, охвативших страну в начале лета.

Наиболее тяжелой в 2026 году оказалась вторая половина июня, когда во многих регионах температура достигала +40℃. В этот период зарегистрировано свыше пяти тысяч летальных случаев.

Особенно уязвимыми перед жарой оказываются пожилые люди, напоминает RKI. Среди погибших в результате жары 7880 человек были в возрасте 75 лет и старше. Кроме того, среди умерших больше женщин, чем мужчин. Однако это можно объяснить большей долей женщин в старших возрастных группах.

Согласно данным RKI, предыдущий максимум был зафиксирован в 2018 году, когда за весь год из-за последствий жары умерли примерно 8900 человек. Специалисты подчеркивают, что воздействие жары крайне редко становится непосредственной причиной смерти. Как правило, летальный исход наступает из-за сочетания высоких температур воздуха с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

Немецкое больничное общество указало на острую необходимость модернизации систем охлаждения в медучреждениях. По данным организации, в настоящее время лишь небольшая часть палат в немецких клиниках оборудована кондиционерами или другими средствами охлаждения.

Ранее сообщалось о том, что более 5700 случаев избыточной смертности из-за жары зафиксировано во Франции.