Из-за жары в Германии скончались более пяти тысяч человек

По ориентировочным подсчетам Института Роберта Коха, в результате волны аномальной жары, прошедшей по ФРГ в июне, умерли порядка 5100 человек. При этом ученые полагают, что реальные последствия могут быть еще масштабнее, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Экстремальная жара, установившаяся в Германии в июне, стала причиной смерти ориентировочно 5100 человек. Об этом свидетельствуют данные основанных на моделировании расчетов Института им. Роберта Коха (RKI), обнародованных в четверг, 9 июля. По этим данным, только за последнюю неделю июня скончались более 4300 человек.

Исследователи отмечают, что реальные последствия аномальной жары могут оказаться еще более масштабными. Так, по оценкам Федерального статистического ведомства, избыточная смертность в самую жаркую неделю (с 22 по 28 июня) составила 6800 случаев — то есть за этот период умерло на несколько тысяч человек больше, чем можно было ожидать в обычных условиях.

В Германии зафиксированы температурные рекорды

Температуры, подобные тем, что наблюдались в последнюю неделю июня, привычны для Южной Европы, однако для Германии зафиксированные показатели — свыше 41 градуса по Цельсию — оказались рекордными.

По данным Института им. Роберта Коха, в последние годы смертность в периоды жары существенно различалась: так, 2018 и 2019 годы стали самыми смертоносными за минувшее десятилетие (8400 и 6900 летальных исходов соответственно). В период с 2022 по 2025 год оценки смертности колебались от 2600 до 4900 случаев, однако надо учитывать, что эти цифры приводятся в расчете на весь год.

Специалисты подчеркивают, что воздействие жары крайне редко становится непосредственной причиной смерти. Как правило, фатальный исход наступает из-за сочетания высоких температур воздуха с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

По данным европейской Службы по изменению климата Copernicus (C3S), июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе — средняя температура здесь составила порядка 20,86 °C — на три градуса выше среднего июньского показателя за 1991–2020 годы.

Ранее сообщалось, что 25 человек погибли в результате аномальной жары в США.