Более 5700 случаев избыточной смертности из-за жары зафиксировано во Франции

Органы здравоохранения Франции сообщили, что во время рекордной июньской жары в стране было зарегистрировано 5764 случая избыточной смертности. При этом беспрецедентный рост смертности был зафиксирован среди людей в возрасте 15 лет и старше, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24 .

Это был самый высокий показатель избыточной смертности во время аномальной жары во Франции со времен разрушительного периода высоких температур в 2003 году, когда погибли 15 000 человек.

Из числа избыточных смертей в прошлом месяце около двух третей приходилось на людей в возрасте 75 лет и старше, а менее пятой — на людей в возрасте от 45 до 64 лет.

Половина людей скончалась всего за три дня, с 25 по 27 июня.

Июнь 2026 года стал самым жарким во Франции с начала метеонаблюдений в 1947 году. Во время волны жары температура во многих регионах страны превышала 40°C, а среднесуточные показатели 24 и 25 июня оказались самыми высокими за всю историю наблюдений вне зависимости от месяца.

Ранее сообщалось, что в Токио из-за аномальной жары госпитализировали более 260 человек.