Более 260 человек госпитализировали в Токио из-за аномальной жары

В столице Японии с подозрением на тепловой удар в больницы доставили 261 человека. На фоне экстремальной жары экстренные службы также зафиксировали рекордное число вызовов скорой помощи, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Это стало самым высоким суточным показателем с начала публикации сопоставимой статистики в 2022 году. Количество экстренных вызовов тоже оказалось рекордным. За сутки спасательные службы получили предварительно 3454 обращения — это максимум с начала ведения таких данных в 1963 году.

В ведомстве сообщили, что после жарких выходных резко увеличилось число людей, жаловавшихся на симптомы перегрева организма, включая высокую температуру, головную боль и ухудшение самочувствия.

Чаще всего тепловой удар диагностировали у пожилых. Среди госпитализированных 55 человек были старше 80 лет, еще 53 — в возрасте 70 лет. В группу пострадавших также вошли 27 человек в возрасте около 50 лет.

По информации Японского метеорологического агентства, во вторник температура воздуха в центре Токио достигла 36,4 °C. В среду в отдельных районах страны второй день подряд столбики термометров поднимались до 40 °C и выше.

Жара, предположительно, стала причиной гибели 84-летнего мужчины в городе Отавара префектуры Тотиги. По данным местной пожарной службы, родственник обнаружил его без сознания в пластиковой теплице. Несмотря на госпитализацию, спасти мужчину не удалось.

Экстремальная погода затронула и спортивные соревнования. В Сайтаме отменили матч бейсбольной низшей лиги, а встречу между фарм-командами Lotte Marines и Orix Buffaloes остановили в середине четвертого иннинга и признали несостоявшейся.

Японское метеорологическое агентство продолжает призывать жителей соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце, поддерживать водный баланс и внимательно следить за состоянием здоровья в условиях аномальной жары.

Ранее сообщалось, что опасность теплового удара объявили в 41 префектуре Японии.