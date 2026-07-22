Опасность теплового удара объявили в 41 префектуре Японии

Аномальная жара в Японии привела к объявлению опасности теплового удара в 41 префектуре и госпитализации сотен человек по всей стране, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным издания, японское метеорологическое агентство распространило предупреждение об опасности теплового удара в 41 префектуре в связи с установившейся в стране аномальной жары. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Японское метеорологическое агентство, которое распространило соответствующее заявление после окончания сезона дождей.

В ряде районов температура воздуха приблизилась к рекордным значениям. В городе Кувана префектуры Миэ столбики термометров поднялись до 40,5 градуса, в Хамамацу (префектура Сидзуока) — до 40,1 градуса. Во многих других населенных пунктах температура превысила отметку в 39 градусов.

Жителей предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности, чтобы избежать последствий перегрева организма. Специалисты рекомендовали не находиться долго под открытым солнцем и регулярно восполнять запас жидкости.

Токийское пожарное управление, в свою очередь, сообщило, что в результате сильной жары по всей Японии 287 человек были доставлены в больницы с симптомами теплового удара.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

Напомним, Япония пережила первый «кокусёби» года.