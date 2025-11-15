Застрявшие в космосе тайконавты вернулись на Землю
Все три члена экипажа космического корабля «Шэньчжоу-20» — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе — вышли из возвращаемой капсулы корабля «Шэньчжоу-21», передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Китайские космонавты провели на орбите 204 дня, а их состояние здоровья оценивается как хорошее, сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSA/.
Чэнь Дун, командир экипажа, первым вышел из возвращаемой капсулы после приземления в 17:21 в пятницу по пекинскому времени. Он стал первым китайским космонавтом, общая продолжительность пребывания которого на орбите превысила 400 дней.
Напомним, возвращение экипажа, первоначально запланированное на 5 ноября, было отложено из-за предполагаемого удара космического мусора.
Ранее мы писали, что застрявшие на орбите тайконавты находятся в космосе более 200 дней.