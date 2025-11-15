РУ
    01:20, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Застрявшие в космосе тайконавты вернулись на Землю

    Все три члена экипажа космического корабля «Шэньчжоу-20» — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе — вышли из возвращаемой капсулы корабля «Шэньчжоу-21», передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Синьхуа

    Китайские космонавты провели на орбите 204 дня, а их состояние здоровья оценивается как хорошее, сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSA/.

    Фото: Синьхуа

    Чэнь Дун, командир экипажа, первым вышел из возвращаемой капсулы после приземления в 17:21 в пятницу по пекинскому времени. Он стал первым китайским космонавтом, общая продолжительность пребывания которого на орбите превысила 400 дней.

    Напомним, возвращение экипажа, первоначально запланированное на 5 ноября, было отложено из-за предполагаемого удара космического мусора.

    Ранее мы писали, что застрявшие на орбите тайконавты находятся в космосе более 200 дней.

    Фото: Синьхуа
    Фото: Синьхуа
    Фото: Синьхуа

     

     

