Застрявшие в космосе тайконавты вернулись на Землю

Китайские космонавты провели на орбите 204 дня, а их состояние здоровья оценивается как хорошее, сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSA/.

Фото: Синьхуа

Чэнь Дун, командир экипажа, первым вышел из возвращаемой капсулы после приземления в 17:21 в пятницу по пекинскому времени. Он стал первым китайским космонавтом, общая продолжительность пребывания которого на орбите превысила 400 дней.

Напомним, возвращение экипажа, первоначально запланированное на 5 ноября, было отложено из-за предполагаемого удара космического мусора.

Ранее мы писали, что застрявшие на орбите тайконавты находятся в космосе более 200 дней.

Фото: Синьхуа

Фото: Синьхуа