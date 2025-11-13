Застрявшие на орбите тайконавты находятся в космосе более 200 дней
Экипаж китайского пилотируемого корабля Шэньчжоу-20 провел на орбите свыше 200 дней. Пока специалисты разрабатывают новый план по его возвращению, тайконавты продолжают работу на орбитальном комплексе, передает агентство Kazinform со ссылкой на местные СМИ.
Китайская космическая станция функционирует в штатном режиме и имеет возможность поддерживать пребывание сразу двух экипажей. Тайконавты «Шэньчжоу-20» вместе с членами новой миссии «Шэньчжоу-21» продолжают научные эксперименты на орбите.
В Китайском агентстве пилотируемых космических программ отметили, что подготовка к возвращению продвигается согласно установленному графику.
— Инженерные группы проводят всесторонний анализ и моделирование, выполняют испытания и оценку безопасности корабля, а также разрабатывают обновленный план возвращения экипажа. Проводится проверка состояния ключевых компонентов и подтверждение их качества, — говорится в сообщении космического ведомства.
Напомним, возвращение экипажа планировалось на 5 ноября. После удара космического мусора на орбите возвращение было отложено. Станция рассчитана на пребывание трех человек, однако может кратковременно размещать до шести членов экипажа в период смены миссий.
