Застрявшие на орбите тайконавты находятся в космосе более 200 дней

Китайская космическая станция функционирует в штатном режиме и имеет возможность поддерживать пребывание сразу двух экипажей. Тайконавты «Шэньчжоу-20» вместе с членами новой миссии «Шэньчжоу-21» продолжают научные эксперименты на орбите.

В Китайском агентстве пилотируемых космических программ отметили, что подготовка к возвращению продвигается согласно установленному графику.

— Инженерные группы проводят всесторонний анализ и моделирование, выполняют испытания и оценку безопасности корабля, а также разрабатывают обновленный план возвращения экипажа. Проводится проверка состояния ключевых компонентов и подтверждение их качества, — говорится в сообщении космического ведомства.

Напомним, возвращение экипажа планировалось на 5 ноября. После удара космического мусора на орбите возвращение было отложено. Станция рассчитана на пребывание трех человек, однако может кратковременно размещать до шести членов экипажа в период смены миссий.

