Китай отложил возвращение корабля «Шэньчжоу-20» после удара космического мусора
На китайской орбитальной станции «Тяньгун» произошла внештатная ситуация: возвращение китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-20», первоначально запланированное на среду, отложено из-за предполагаемого удара космического мусора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Управление программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSA/ объявило, что в настоящее время проводится анализ соответствующего воздействия и оценка рисков.
— Решение отложить возвращение «Шэньчжоу-20» направлено на обеспечение безопасности космонавтов и успешного выполнения миссии, — добавили в управлении.
Как сообщает Bild, на борту находятся трое космонавтов — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они провели на станции шесть месяцев, занимаясь исследованиями и техническим обслуживанием.
По данным экспертов, в капсулу, вероятнее всего, попал фрагмент космического мусора — одного из более чем 19 тысяч крупных объектов, которые вращаются вокруг Земли. Эти обломки движутся со скоростью до 27 тысяч километров в час, и даже частица размером с горошину способна пробить обшивку корабля.