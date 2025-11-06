Китай отложил возвращение корабля «Шэньчжоу-20» после удара космического мусора

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSA/ объявило, что в настоящее время проводится анализ соответствующего воздействия и оценка рисков.

— Решение отложить возвращение «Шэньчжоу-20» направлено на обеспечение безопасности космонавтов и успешного выполнения миссии, — добавили в управлении.

Как сообщает Bild, на борту находятся трое космонавтов — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они провели на станции шесть месяцев, занимаясь исследованиями и техническим обслуживанием.

По данным экспертов, в капсулу, вероятнее всего, попал фрагмент космического мусора — одного из более чем 19 тысяч крупных объектов, которые вращаются вокруг Земли. Эти обломки движутся со скоростью до 27 тысяч километров в час, и даже частица размером с горошину способна пробить обшивку корабля.