Защиту всех форм собственности предложили закрепить в Конституции РК

Выступая на заседании Конституционной комиссии, Перуашев отметил, что действующая модель, предусматривающая только две формы — государственную и частную формы собственности, не в полной мере отражает современные экономические реалии. Между тем, современные экономисты выделяют как минимум пять-шесть различных видов собственности.

— В Финляндии, Литве, Латвии, Азербайджане и других странах наряду с государственной и частной собственностью в конституциях отражена муниципальная форма. В конституциях Китая, Бразилии, Индии к ним добавлена коллективная или кооперативная собственность. В некоторых странах особо выделяется публичная собственность, то есть собственность компаний, котирующихся на публичном фондовом рынке. В ряде других стран в целях стимулирования экономического разнообразия перечень форм собственности в конституциях вообще не ограничен. В целом в теории политэкономии существует классическое определение частной собственности как право владения средствами производства, то есть капиталом, используемым с целью извлечения прибыли в коммерческих целях, — отметил он.

По его словам, развитие рыночных отношений, кооперации, государственно-частного партнерства, муниципальных и иных форм владения требует адаптации института собственности к новым условиям.

— Все эти обстоятельства заставляют нас ставить вопрос о необходимости адаптации института собственности к новым экономическим реалиям. В новой Конституции целесообразно предусмотреть более широкое определение форм собственности, а детально раскрыть этот вопрос можно в конституционных законах и кодексах, — заявил он.

В этой связи партия «Ак жол» предложила изложить пункт 1 статьи 8 проекта новой Конституции в следующей редакции: «В Республике Казахстан признаются, гарантируются и равным образом защищаются все формы собственности».

По мнению депутата, такой подход позволит обеспечить поддержку не только государственной и частной собственности, но и других форм, включая муниципальную, кооперативную и совместную. Это, как подчеркнул Перуашев, создаст условия для более широкого вовлечения ресурсов бизнеса, общества и государства в экономический оборот, диверсификации экономики и роста благосостояния населения.

Ранее депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров предлагал уточнить конституционную норму о праве собственности в Казахстане.