Уточнить конституционную норму о праве собственности предложили в Казахстане

По словам председателя фракции партии «Respublica», жилищная тематика тесно связана с вопросами частной собственности. Право владеть домом, землёй или бизнесом невозможно рассматривать в отрыве от гарантий защиты и сохранности права собственности.

Он также отметил, что действующая норма о том, что «собственность обязывает и её использование должно служить общественному благу», нуждается в уточнении.

— Государственная жилищная политика не ограничивается только крупными городами. Особого внимания заслуживает программа жилищного строительства в сельской местности. Это направление, которого сельчане ждали десятилетиями. Развитие жилья на селе важно не только с точки зрения социальной справедливости, но и имеет ключевое значение для национальной безопасности, регионального баланса и сохранения человеческого капитала. То, что мой первый депутатский запрос был посвящен именно этой теме, имеет символическое значение, — заявил руководитель фракции партии «Respublica».

По его словам, эта формулировка носит слишком общий характер и допускает различные толкования, что приводит к отсутствию единообразной правоприменительной практики и возникновению спорных ситуаций. В этой связи Ходжаназаров считает целесообразным закрепить не абстрактное положение, а чёткую и понятную норму.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.