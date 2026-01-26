Защиту персональных данных с учетом цифровых рисков предлагают закрепить в Конституции РК
На заседании Конституционной комиссии депутат Мажилиса Снежанна Имашева рассказала о предлагаемых поправках в Основной закон, направленных на усиление защиты чести, достоинства и частной жизни человека, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, предлагается уточнить норму Конституции таким образом, чтобы она прямо защищала не только достоинство человека, но и его честь, доброе имя и общественную репутацию.
— Добавление слов «охраняется законом» делает смысл этой нормы более практичным. Это не просто принцип, а уже обязанность государства обеспечить понятные правила и эффективную защиту человека, человеческого достоинства и чести, — подчеркнула парламентарий.
Кроме того, предлагается уточнить статью 18 Конституции, дополнив ее следующей формулировкой: «Конституционное право на неприкосновенность к частной жизни и личную семейную тайну, прямой защите персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий».
— Это также закрепляет обязанность государства обеспечить понятные правила обращения с данными и ответственность за их злоупотребление и утечку. Поправка отражает современные риски цифровой среды и усиливает практическую защищенность граждан, — отметила она.
Ранее в рамках Конституционной реформу также было предложено дополнить перечень запрещенных источников финансирования партий и профсоюзов.