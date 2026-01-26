Защиту персональных данных с учетом цифровых рисков предлагают закрепить в Конституции РК

По ее словам, предлагается уточнить норму Конституции таким образом, чтобы она прямо защищала не только достоинство человека, но и его честь, доброе имя и общественную репутацию.

— Добавление слов «охраняется законом» делает смысл этой нормы более практичным. Это не просто принцип, а уже обязанность государства обеспечить понятные правила и эффективную защиту человека, человеческого достоинства и чести, — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, предлагается уточнить статью 18 Конституции, дополнив ее следующей формулировкой: «Конституционное право на неприкосновенность к частной жизни и личную семейную тайну, прямой защите персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий».

— Это также закрепляет обязанность государства обеспечить понятные правила обращения с данными и ответственность за их злоупотребление и утечку. Поправка отражает современные риски цифровой среды и усиливает практическую защищенность граждан, — отметила она.

Ранее в рамках Конституционной реформу также было предложено дополнить перечень запрещенных источников финансирования партий и профсоюзов.