    Защиту персональных данных с учетом цифровых рисков предлагают закрепить в Конституции РК

    На заседании Конституционной комиссии депутат Мажилиса Снежанна Имашева рассказала о предлагаемых поправках в Основной закон, направленных на усиление защиты чести, достоинства и частной жизни человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: freepik

    По ее словам, предлагается уточнить норму Конституции таким образом, чтобы она прямо защищала не только достоинство человека, но и его честь, доброе имя и общественную репутацию. 

    — Добавление слов «охраняется законом» делает смысл этой нормы более практичным. Это не просто принцип, а уже обязанность государства обеспечить понятные правила и эффективную защиту человека, человеческого достоинства и чести, — подчеркнула парламентарий.

    Кроме того, предлагается уточнить статью 18 Конституции, дополнив ее следующей формулировкой: «Конституционное право на неприкосновенность к частной жизни и личную семейную тайну, прямой защите персональных данных от незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий».

    — Это также закрепляет обязанность государства обеспечить понятные правила обращения с данными и ответственность за их злоупотребление и утечку. Поправка отражает современные риски цифровой среды и усиливает практическую защищенность граждан, — отметила она.

    Ранее в рамках Конституционной реформу также было предложено дополнить перечень запрещенных источников финансирования партий и профсоюзов.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
