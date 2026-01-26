РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:26, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Дополнить перечень запрещенных источников финансирования партий и профсоюзов предлагают в Конституции РК

    На втором заседании Конституционной комиссии депутат Мажилиса Снежанна Имашева рассказала о предлагаемых поправках в Конституцию, касающихся политических партий и профессиональных союзов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    второе заседание Конституционной комиссии
    Фото: Конституционный суд

    Изменения затрагивают пункт 3 статьи 5 Конституции РК. В частности, предлагается обновить конституционные ограничения, связанные с запретом создания и деятельности объединений, цели и действия которых угрожают охраняемым Конституцией ценностям.

    — Поэтому уточнение перечня запрещенных целей и действий, разжигание войны и подрыв нацбезопасности, закрывает возможные пробелы и усиливает превентивную защиту. При этом, сохраняется баланс между задачами безопасности и гарантированной конституцией свободой объединений, — пояснила Имашева.

    Кроме того, предлагаемые поправки уточняют и усиливают запрет внешнего влияния на деятельность политических партий и профсоюзов. Помимо действующего запрета на деятельность партий и профсоюзов других государств, а также политических партий на религиозной основе, обсуждается введение дополнительного ограничения.

    — Предлагается конкретизировать источники запрещенного финансирования — помимо иностранных государств указать и лиц без гражданства, и юридических лиц с иностранным участием и так далее. Это закрывает возможные обходные схемы и повышает прозрачность финансирования при сохранении конституционной свободы объединений, — пояснила она.

    Ранее предлагалось закрепить в Конституции запрет на партийную принадлежность вице-президента. 

    Конституция Конституционный суд Политические партии Конституционная реформа Политические реформы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
