Дополнить перечень запрещенных источников финансирования партий и профсоюзов предлагают в Конституции РК

Изменения затрагивают пункт 3 статьи 5 Конституции РК. В частности, предлагается обновить конституционные ограничения, связанные с запретом создания и деятельности объединений, цели и действия которых угрожают охраняемым Конституцией ценностям.

— Поэтому уточнение перечня запрещенных целей и действий, разжигание войны и подрыв нацбезопасности, закрывает возможные пробелы и усиливает превентивную защиту. При этом, сохраняется баланс между задачами безопасности и гарантированной конституцией свободой объединений, — пояснила Имашева.

Кроме того, предлагаемые поправки уточняют и усиливают запрет внешнего влияния на деятельность политических партий и профсоюзов. Помимо действующего запрета на деятельность партий и профсоюзов других государств, а также политических партий на религиозной основе, обсуждается введение дополнительного ограничения.

— Предлагается конкретизировать источники запрещенного финансирования — помимо иностранных государств указать и лиц без гражданства, и юридических лиц с иностранным участием и так далее. Это закрывает возможные обходные схемы и повышает прозрачность финансирования при сохранении конституционной свободы объединений, — пояснила она.

Ранее предлагалось закрепить в Конституции запрет на партийную принадлежность вице-президента.