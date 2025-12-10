Защиту интеллектуальной собственности усиливают в Казахстане – Минюст РК

Б.Жакселекова напомнила, что 24 ноября Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности», направленный на совершенствование системы охраны и защиты интеллектуальной собственности.

— Указанный Закон был разработан Министерством юстиции во исполнение пункта 55 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2023 года. Президентом в Послании было отмечено: «Создание всех необходимых условий для развития креативной экономики, включая защиту интеллектуальной собственности с помощью правовых инструментов, является необходимым шагом». Принятые поправки как раз направлены на реализацию этой установки — на создание правовой среды, в которой результаты интеллектуального труда становятся реальным экономическим активом, — сказал Б.Жакселекова.

Вице-министр сообщила, что Закон предусматривает введение дополнительных правовых инструментов по обеспечению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для ее развития, привлечения инвестиций и развития креативной экономики.

Законом предусмотрены:

введение ускоренной регистрации товарных знаков в течение 3-х месяцев;

увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака с 1 до 2 месяцев;

введение специализации патентных поверенных по средствам индивидуализации и по объектам промышленной собственности;

уточнение оснований отказа в регистрации товарных знаков;

установление возможности отказа в выдаче патента на изобретение на стадии формальной экспертизы.

Спикер подчеркнула, что Закон усиливает охрану прав, одновременно упрощая и ускоряя законные процедуры для правообладателей, заявителей и бизнеса. Поправки устраняют административные барьеры, обеспечивают предсказуемость процессов и вводят дополнительные механизмы защиты от недобросовестной практики, что повышает доверие участников рынка к системе интеллектуальной собственности.

Б.Жакселекова отметила также, что указанные поправки были разработаны на основе опыта США, Канады и Великобритании.