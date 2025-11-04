Защита аккаунтов в соцсетях: новый закон о платформах примут в Казахстане

По словам спикера, в мире существует несколько подходов к защите данных. Первый — это политика государственной ответственности.

— Вот сейчас мы построим инфраструктуру, которая персонально ваши данные будет охранять, и соответственно, государство будет нести ответственность, кто-то за политику, кто-то за сохранение, и те, кто будет передавать ваши данные, будут преследоваться, — пояснил Есекеев.

Следующей задачей станет принятие закона о цифровых платформах, который определит их ответственность за данные пользователей.

— Например, большой вопрос данных Яндекса. Он владеет вашим профилем пользования, например, вы смотрите Кинопоиск, имеет ли платформа право сторонним организациям показывать этот профиль? Вот это надо законодательно решить. Поэтому следующая часть законопроектов — это должен быть закон о платформах, которые должны нести ответственность за данные, которые вы создаете, пользуясь платформой, — добавил спикер.

Напомним, ранее стало известно, что по факту утечки данных 16 млн казахстанцев было возбуждено уголовное дело.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что утечка персональных данных казахстанцев произошла из-за ненадлежащего хранения информации в медицинских организациях. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.



