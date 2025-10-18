Утечки данных казахстанцев: какие меры предприняло Минцифры

По его словам, большинство последних громких инцидентов утечек данных связаны не с государственными базами, а с частными платформами — агрегаторами и микрофинансовыми организациями.

— Здесь мы обязываем все госорганы, в том числе частников подключаться к сервисам контроля доступа персональных данных, по которым без согласия гражданина данные в принципе во внешнюю информационную системы уходить не должны. Мы указываем все согласия действующие на данный момент гражданина в мобильном приложении eGov Mobile, — отметил Ростислав Коняшкин.

Он добавил, что в eGov Mobile каждый гражданин может проверить, кому и когда давал согласие на обработку своих данных.

— Понятно, что часть из этих согласий длительные, как, например, по кредитам. Потому что банки обязаны, даже если вы закрыли кредит, какое-то время хранить ваши данные. Здесь на самом деле много вопросов возникает, кто и насколько уполномочен, и в какие периоды эти данные хранить. Это регулирование в том числе мы планируем ужесточать с целью защиты, — сказал вице-министр.

Напомним, ранее стало известно, что по факту утечки данных 16 млн казахстанцев было возбуждено уголовное дело.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что утечка персональных данных казахстанцев произошла из-за ненадлежащего хранения информации в медицинских организациях. Об этом заявил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.



