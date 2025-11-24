За семь лет количество ходатайств о выходе из гражданства снизилось в 25 раз — Ерлан Карин
Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
На заседании рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.
В ходе заседания Государственный советник вновь подчеркнул, что тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, сохраняется на протяжении последних лет.
Так, за последние 7 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось в 25 раз. В 2019 году было зафиксировано 1,7 тыс. ходатайств о выходе из гражданства, в 2020 году — 944, в 2021 году — 123, в 2022 году — 114, в 2023 году — 107, в 2024 году — 77, а в текущем году — 68 случаев.
Данные факты свидетельствуют об укреплении авторитета института казахстанского гражданства. Уверенность граждан в будущем страны вызвана, в первую очередь, их доверием социально-экономическому и политическому курсу и реформам Главы государства.