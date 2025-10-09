За счет возвращенных активов в Актюбинской области построена врачебная амбулатория

Новая амбулатория в селе Маржанбулак рассчитана на 45 посещений в смену и оснащена всем необходимым современным оборудованием. В здании предусмотрены кабинеты для приема пациентов, процедурные и смотровые комнаты, что позволит оказывать жителям качественную первичную медико-санитарную помощь.

Фото: Правительство РК

На строительство объекта из Специального государственного фонда было выделено порядка 190 млн тенге. Работа велась в рамках инициированного Президентом национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Фото: Правительство РК

Всего в Актюбинской области за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодня четыре объекта введены в эксплуатацию, строительство семи продолжается.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Ранее в селе Мугалжар Актюбинской области с населением свыше 1,5 тыс. жителей открыли новую врачебную амбулаторию.