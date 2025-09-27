РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:45, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Возврат активов: в актюбинских селах открыты новые медучреждения

    Правительством продолжается работа по исполнению поручений Главы государства в части развития социальной инфраструктуры в регионах для обеспечения улучшения качества жизни граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК. 

    Фото: primeminister.kz
    Фото: primeminister.kz

    В селе Мугалжар Актюбинской области с населением свыше 1,5 тыс. жителей открыта новая врачебная амбулатория, построенная в соответствии с национальным проектом «Модернизация сельского здравоохранения» и на средства, ранее выделенные из Специального государственного фонда.

    Фото: primeminister.kz
    Фото: primeminister.kz

    Медицинский объект оказывает амбулаторные услуги, проводит лабораторную диагностику и скрининги. Стоимость проекта – 300 млн тенге. Амбулатория рассчитана на 45 посещений в сутки.

    Также в регионе на средства Спецгосфонда введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в селе Ногайты Байганинского района, рассчитанный на 40 посещений в день (стоимость – 190 млн тенге), и медицинский пункт в селе Жарма Иргизского района мощностью 25 посещений в сутки (стоимость – 145 млн тенге).

    Фото: primeminister.kz
    Фото: primeminister.kz

    На стадии завершения находится строительство врачебной амбулатории в селе Маржанбулак Алгинского района, где проживает около 5 тыс. человек.

    Всего в Актюбинской области за счет средств специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, реализуется 11 проектов в сфере сельского здравоохранения. На сегодняшний день три объекта введены в эксплуатацию, строительство восьми продолжается.

    26 сентября сообщалось, что семь объектов здравоохранения строят в области Улытау на возвращенные активы.

    Здравоохранение Село Возврат активов Правительство РК Медицина Больницы Актюбинская область Минздрав РК
