    14:46, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Зараженную жуком древесину выявили в Акмолинской области в пиломатериалах из России

    В Акмолинской области в ходе фитосанитарного контроля выявлен карантинный объект — личинки жука черного соснового усача, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Фото: МСХ РК

    Партия пиломатериалов из сосны объемом 40 кубометров была ввезена из Курганской области Российской Федерации.

    При проведении фитосанитарного контроля государственными инспекторами по карантину растений Кокшетауской городской территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК установлены признаки заражения продукции.

    По результатам лабораторной экспертизы подтверждено наличие карантинного объекта — личинок жука черного соснового усача.

    Фото: МСХ РК

    За ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей установленным требованиям, в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол.

    Работа по предотвращению ввоза и распространения карантинных объектов, а также по обеспечению безопасности растительной продукции продолжается.

    В феврале опасного вредителя выявили в розах из Эквадора, завезенных в Казахстан.

    Динара Жусупбекова
