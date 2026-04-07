Зараженную жуком древесину выявили в Акмолинской области в пиломатериалах из России

Партия пиломатериалов из сосны объемом 40 кубометров была ввезена из Курганской области Российской Федерации.

При проведении фитосанитарного контроля государственными инспекторами по карантину растений Кокшетауской городской территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК установлены признаки заражения продукции.

По результатам лабораторной экспертизы подтверждено наличие карантинного объекта — личинок жука черного соснового усача.

Фото: МСХ РК

За ввоз подкарантинной продукции, не соответствующей установленным требованиям, в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол.

Работа по предотвращению ввоза и распространения карантинных объектов, а также по обеспечению безопасности растительной продукции продолжается.

В феврале опасного вредителя выявили в розах из Эквадора, завезенных в Казахстан.