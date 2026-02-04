РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Опасного вредителя выявили в розах из Эквадора, завезенных в Казахстан

    В части партии цветов был выявлен карантинный объект, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Цветы букет розы Гүлдер букет раушан гүл
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В ходе фитосанитарного контроля и надзора на фитосанитарном контрольном посту международного аэропорта «Сары-Арка» государственным инспектором по карантину растений Карагандинской областной территориальной инспекции выявлено нарушение фитосанитарных требований при импорте подкарантинной продукции.

    В рамках контрольных мероприятий были отобраны образцы срезов роз, поступивших из Республики Эквадор. Общий объем партии составил 50 695 штук.

    Согласно заключению экспертизы Карагандинского филиала РГП «Фитосанитария», в части партии цветов был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс.

    в части партии цветов был выявлен карантинный объект 
    Фото: МСХ

    Возбуждено административное дело.

    Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

    КГИ МСХ РК напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения требований фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию страны.

    Напомним, что платную фитосанитарную экспертизу ввели в пяти областях Казахстана.

    Теги:
    Насекомые Регионы Казахстана Минсельхоз Караганда Цветы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают