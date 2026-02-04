Опасного вредителя выявили в розах из Эквадора, завезенных в Казахстан
В части партии цветов был выявлен карантинный объект, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
В ходе фитосанитарного контроля и надзора на фитосанитарном контрольном посту международного аэропорта «Сары-Арка» государственным инспектором по карантину растений Карагандинской областной территориальной инспекции выявлено нарушение фитосанитарных требований при импорте подкарантинной продукции.
В рамках контрольных мероприятий были отобраны образцы срезов роз, поступивших из Республики Эквадор. Общий объем партии составил 50 695 штук.
Согласно заключению экспертизы Карагандинского филиала РГП «Фитосанитария», в части партии цветов был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс.
Возбуждено административное дело.
Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.
КГИ МСХ РК напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения требований фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию страны.
