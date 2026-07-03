Зараженные сливы и черешни пытались завезти в Казахстан из Кыргызстана

Территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК по Жамбылской области пресекла попытку ввоза на территорию страны партий зараженной плодоовощной продукции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В ходе фитосанитарного контроля на автомобильном пункте пропуска «Кордай» специалисты выявили опасные карантинные объекты в автотранспортных средствах, следовавших из Кыргызской Республики.

Так, в партии свежей сливы весом 800 кг обнаружен червец Комстока, а в двух партиях черешни общим весом 1 450 кг выявлена азиатская плодовая муха.

Указанные карантинные вредители представляют серьезную угрозу для сельского хозяйства, поскольку способны поражать широкий спектр плодовых культур и при распространении нанести значительный ущерб отечественным садоводческим хозяйствам.

По результатам фитосанитарного контроля вся зараженная продукция признана опасной, не допущена к ввозу и перемещению по территории Республики Казахстан и возвращена отправителям в Кыргызскую Республику.

Приняты меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов.

Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе продолжает осуществлять усиленный фитосанитарный контроль на государственной границе в целях предотвращения заноса и распространения опасных карантинных объектов, а также защиты фитосанитарной безопасности страны.

Ранее в рамках карантинного фитосанитарного контроля в Россию была возвращена партия свежих огурцов объемом шесть тонн.