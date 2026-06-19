Фитосанитарный контроль: Казахстан вернул в Россию шесть тонн огурцов

В рамках карантинного фитосанитарного контроля в РФ возвращена партия свежих огурцов объемом шесть тонн. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Kazinform.

— Основанием для принятия данной меры стало непредоставление подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля и надзора в установленном законодательством порядке, — сообщает Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

В министерстве напомнили, что соблюдение фитосанитарных требований является обязательным условием обеспечения карантинной безопасности страны, предупреждения заноса и распространения карантинных объектов, а также защиты отечественного агропромышленного комплекса.