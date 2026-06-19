KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Фитосанитарный контроль: Казахстан вернул в Россию шесть тонн огурцов

    В рамках карантинного фитосанитарного контроля в РФ возвращена партия свежих огурцов объемом шесть тонн. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Kazinform.

    п
    Фото: pexels

    — Основанием для принятия данной меры стало непредоставление подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля и надзора в установленном законодательством порядке, — сообщает Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК.

    В министерстве напомнили, что соблюдение фитосанитарных требований является обязательным условием обеспечения карантинной безопасности страны, предупреждения заноса и распространения карантинных объектов, а также защиты отечественного агропромышленного комплекса.

    — Участникам внешнеэкономической деятельности необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства в области карантина растений и обеспечивать своевременное прохождение установленных контрольных процедур, — добавили в ведомстве.

    Казахстан Минсельхоз Сельхозпродукция Россия Импорт
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор