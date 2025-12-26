Запуск ракеты с комплекса «Байтерек» решили перенести

Реализация совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек» осуществляется в плановом режиме и находится на завершающем этапе. На стартовом комплексе продолжаются испытания в рамках подготовки к первому пуску перспективной казахстанско-российской ракеты-носителя «Союз 5/Сункар».

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

Специалисты выполняют расширенную программу испытаний для подтверждения надёжности всех систем ракеты и элементов стартового комплекса. Это связано с тем, что в проекте, как при создании ракеты-носителя «Союз5/Сункар», так и инфраструктуры стартового комплекса, реализован ряд новых инженерных и технологических решений, ранее не применявшихся в подобных конфигурациях.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

Дополнительные проверки позволяют подтвердить устойчивую работу всех систем в штатных и нештатных режимах, обеспечить максимальную готовность к проведению лётных испытаний, а также создать оптимальные условия для безопасного и успешного первого пуска.

«Байтерек» — это совместное предприятие Казкосмоса и Роскосмоса. В настоящее время практически все работы по подготовке к пуску завершены. На данном этапе проводятся автономные испытания технологических систем, далее запланированы комплексные автономные испытания.

— Для эксплуатации ракеты задействовано более 40 технических и технологических систем. Проводятся как их отдельные испытания, так и совместные. После прибытия ракеты-носителя в монтажно-испытательный комплекс системы будут состыкованы и проверена их совместная работа, — отметил председатель правления АО СП «Байтерек» Айдын Аимбетов.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

Партнёры проекта приняли решение о корректировке сроков первого пуска. Это решение носит технический характер и отражает взвешенный подход участников, ориентированный на долгосрочную надёжность, безопасность и успешную эксплуатацию создаваемого комплекса.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

В настоящее время работы ведутся в плановом режиме с соблюдением всех технологических регламентов и стандартов качества.

— На космодроме Байконур проведена общая сборка ракеты «Союз 5/Сункар». Наземная инфраструктура и сама ракета готовы к проведению первого пуска. Вместе с партнёрами мы приняли решение провести дополнительные проверки бортовых систем и наземного оборудования. Это необходимо для набора статистики и дополнительного подтверждения надежности и безопасности пуска. Мы не стремимся привязывать запуск к конкретной дате. Наша задача — обеспечить успешное проведение первого испытательного пуска ракеты-носителя «Союз 5/Сункар» с комплекса Байтерек, — заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

В подготовке к пуску задействованы профильные специалисты и производственные команды, обладающие необходимым опытом в области ракетно-космических технологий. Все сотрудники прошли обучение и практические стажировки для работы с новой техникой, боевые расчёты готовы к обслуживанию стартового комплекса.

После завершения автономных испытаний в монтажно-испытательном комплексе ракета будет перегружена на транспортно-установочный агрегат и доставлена на стартовый комплекс, где будет проведена её вертикализация. Затем состоятся финальные проверки, по итогам которых будет определена и согласована дата первого пуска.

Напомним, ожидалось, что первый испытательный запуск с космического ракетного комплекса «Байтерек» состоится 25 декабря 2025 года.