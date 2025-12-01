РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:40, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запуск 100 дополнительных авиарейсов планируется в праздничные дни в Казахстане

    Вопросы усиления режима работы аэропортов и авиакомпаний в праздничные дни обсудили в Министерстве транспорта, передает Kazinform. 

    самолет
    Фото: freepik

    Вице-министр транспорта Талгат Ластаев провел совещание с руководством ведущих авиапредприятий Air Astana, FlyArystan, SCAT, VietJet Qazaqstan и аэропортов городов Астаны и Алматы. 

    Для удовлетворения повышенного спроса в праздничный период планируется организовать 100 дополнительных рейсов на маршрутах: Астана-Алматы, Алматы-Орал, Алматы-Семей, Астана-Туркестан, Астана-Актобе, Алматы-Актау, Алматы-Актобе и Астана-Шымкент.

    По итогам совещания поручено авиационным инспекторам Авиационной администрации Казахстана сформировать мониторинговые группы в праздничные дни и находиться в крупных аэропортах городов Астаны и Алматы для обеспечения защиты прав пассажиров и соблюдения пунктуальности рейсов.

    Также авиакомпаниям и аэропортам поручено предусмотреть резерв воздушных судов, дополнительной наземной техники для обеспечения бесперебойной работы.

    Поставлена задача усилить состав персонала опытными специалистами и обеспечить наличие горячего питания, напитков в рамках оказания услуг пассажирам при задержках рейсов; оперативно информировать пассажиров через официальные сайты, социальные сети, мобильные приложения, информационные табло в аэропортах и средства массовой информации в случаях задержки рейсов.

    Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус и время вылета рейсов в справочных службах авиакомпаний и аэропортов, а также через официальные сайты и мобильные приложения.

    Ранее сообщалось, что дополнительные места организованы в поездах по пяти направлениям из-за непогоды. 

    Теги:
    Самолет Авиация Минтранспорта РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают