Запуск 100 дополнительных авиарейсов планируется в праздничные дни в Казахстане

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев провел совещание с руководством ведущих авиапредприятий Air Astana, FlyArystan, SCAT, VietJet Qazaqstan и аэропортов городов Астаны и Алматы.

Для удовлетворения повышенного спроса в праздничный период планируется организовать 100 дополнительных рейсов на маршрутах: Астана-Алматы, Алматы-Орал, Алматы-Семей, Астана-Туркестан, Астана-Актобе, Алматы-Актау, Алматы-Актобе и Астана-Шымкент.

По итогам совещания поручено авиационным инспекторам Авиационной администрации Казахстана сформировать мониторинговые группы в праздничные дни и находиться в крупных аэропортах городов Астаны и Алматы для обеспечения защиты прав пассажиров и соблюдения пунктуальности рейсов.

Также авиакомпаниям и аэропортам поручено предусмотреть резерв воздушных судов, дополнительной наземной техники для обеспечения бесперебойной работы.

Поставлена задача усилить состав персонала опытными специалистами и обеспечить наличие горячего питания, напитков в рамках оказания услуг пассажирам при задержках рейсов; оперативно информировать пассажиров через официальные сайты, социальные сети, мобильные приложения, информационные табло в аэропортах и средства массовой информации в случаях задержки рейсов.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус и время вылета рейсов в справочных службах авиакомпаний и аэропортов, а также через официальные сайты и мобильные приложения.

Ранее сообщалось, что дополнительные места организованы в поездах по пяти направлениям из-за непогоды.