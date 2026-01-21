РУ
    Запросы общества на перемены перешли в конкретные решения — Никита Шаталов

    Предложенные Президентом изменения в политической системе затрагивают структуру Парламента, механизмы гражданского представительства и стратегическое развитие цифровизации страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Никита Шаталов
    Фото: Instagram Никиты Шаталова

    По словам депутата Мажилиса Парламента РК Никиты Шаталова, были обозначены основные параметры парламентской реформы — численность депутатского корпуса, формат взаимодействия с другими ветвями власти, а также возвращение должности вице-президента.

    — У этой должности предусмотрен достаточно широкий и функционально насыщенный круг полномочий, что, безусловно, повлияет на баланс и эффективность системы управления, — подчеркнул он.

    Отдельное внимание Никита Шаталов уделил объединению Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая в «Халық қенесі». По его мнению, это решение станет важным институциональным шагом.

    — Обе структуры дополняли друг друга, но их объединение, напротив, усиливает гражданское участие и представительство в принятии решений. Наделение нового органа правом законодательной инициативы приведет к тому, что законотворческий процесс станет более открытым и конкурентным, — отметил депутат.

    Говоря о социально-экономическом блоке, депутат акцентировал внимание на тезисах Президента, касающихся развития цифровизации и цифровой инфраструктуры, в частности — создания и расширения сети центров обработки данных.

    — Это увеличит пропускную способность системы и повысит качество цифровых услуг. У нас уже фиксируется хороший рост, но при форсированном развитии Казахстан может выйти не только в региональные, но и в мировые лидеры цифровизации, — заявил Шаталов.

    Он также связал развитие цифровой инфраструктуры с глобальной конкуренцией в сфере больших языковых моделей, подчеркнув, что казахстанская модель постепенно формируется и требует технологической базы.

    Напомним, сегодня в Кызылорде состоялся V Национальный Курултай при участии Главы Государства — с полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться здесь.

    Курултай Мажилис Национальный курултай
