Запрет на избрание отдельных категорий граждан в Конституции укрепляет демократию — депутат

По ее словам, формулировка Конституции, начинающаяся словами «Мы, единый народ Казахстана», является формой национального согласия и отражает идею объединения всего народа, а не отдельных групп или регионов на основе равных прав и общей ответственности. Кроме того, она отметила важность включения в преамбулу ценностей культуры и образования, науки и инноваций.

— Формулировка в тексте преамбулы «ориентируясь на ценности культуры и образования, достижения науки и инноваций» еще раз подчеркивает, что Конституция является не только политико-правовым, но и программным документом. Таким образом, Конституция должна задавать ориентиры не только в сфере законодательства, но и в области образования, науки, инноваций, культуры и национального духа. Образование и наука служат развитию человеческого потенциала, инновации — обеспечению технологической независимости, культура и духовность — объединению народа, — отметила член Конституционной комиссии.

Также депутат высказалась в поддержку изменений в статью 33, которые касаются ограничения избирательных прав лиц, причастных к коррупции.

Она указала, что избирательные права относятся к числу ключевых демократических свобод, обеспечивающих участие граждан в управлении государством, и уже закреплены в действующей Конституции.

Вместе с тем, по её мнению, регулирование ограничений для кандидатов исключительно на уровне обычных законов может поставить эти права в зависимость от политической конъюнктуры, что не соответствует принципам справедливого государства.

— Право без ограничений — это не свобода. Свобода возможна только в сочетании с ответственностью. Моральные и правовые требования к лицам, претендующим на государственную власть, необходимы для демократического общества. Чёткое определение того, кто имеет право быть избранным, а кто — нет, повышает общественное доверие и усиливает справедливость избирательного процесса. Закрепление ограничений пассивного избирательного права в Конституции обеспечивает правовую определённость требований к лицам, приходящим к власти. Таким образом, закрепление в Конституции избирательных прав и ограничений не ослабляет демократию, а напротив укрепляет её. Я поддерживаю третью часть статьи 33 в предлагаемой новой редакции, — заключила Унзила Шапак.

Ранее на втором заседании Комиссии по конституционной реформе сенатор Нурлан Бекназаров предложил закрепить в Конституции запрет на участие в выборах и референдумах для граждан, признанных судом недееспособными, а также для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Также предлагается лишить права быть избранными граждан с неснятой или непогашенной судимостью, включая лиц, признанных судом виновными в коррупционных преступлениях.