РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:03, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Запрет на участие коррупционеров в выборах предлагают закрепить в Конституции

    На втором заседании Комиссии по конституционной реформе депутат Сената Парламента Нурлан Бекназаров предложил закрепить в Конституции норму, ограничивающую избирательные права лиц, причастных к коррупции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституциялық сот
    Фото: Конституционный суд

    По его словам, право участвовать в выборах и референдумах не должно предоставляться гражданам, признанным судом недееспособными, а также лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

    Кроме того, предлагается лишить права быть избранными граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, а также тех, чья вина в совершении коррупционного преступления или правонарушения была установлена судом.

    — Граждане, признанные виновными в коррупционных преступлениях или правонарушениях в установленном законом порядке, не должны иметь права быть избранными, — отметил депутат.

    Также предлагается норма о лишении депутатского мандата в случаях выезда депутата Курултая на постоянное место жительства за пределы Казахстана, вступления в законную силу обвинительного приговора суда без его участия, утраты гражданства Республики Казахстан, выхода или исключения депутата из политической партии, по партийным спискам которой он был избран, а также прекращения деятельности соответствующей политической партии.

    По мнению Нурлана Бекназарова, данная норма отвечает общественному запросу и направлена на ужесточение требований к лицам, претендующим на государственные должности.

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа Политические реформы
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают