Запрет на участие коррупционеров в выборах предлагают закрепить в Конституции

По его словам, право участвовать в выборах и референдумах не должно предоставляться гражданам, признанным судом недееспособными, а также лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

Кроме того, предлагается лишить права быть избранными граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость, а также тех, чья вина в совершении коррупционного преступления или правонарушения была установлена судом.

— Граждане, признанные виновными в коррупционных преступлениях или правонарушениях в установленном законом порядке, не должны иметь права быть избранными, — отметил депутат.

Также предлагается норма о лишении депутатского мандата в случаях выезда депутата Курултая на постоянное место жительства за пределы Казахстана, вступления в законную силу обвинительного приговора суда без его участия, утраты гражданства Республики Казахстан, выхода или исключения депутата из политической партии, по партийным спискам которой он был избран, а также прекращения деятельности соответствующей политической партии.

По мнению Нурлана Бекназарова, данная норма отвечает общественному запросу и направлена на ужесточение требований к лицам, претендующим на государственные должности.