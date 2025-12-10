РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:53, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запрет на экспорт некоторых видов лесоматериалов продлили в Казахстане

    Приказ и. о. министра промышленности и строительства от 5 декабря 2025 года регламентирует порядок вывоза определенных лесоматериалов, передает агентство Kazinform.

    Кыргызстан ввел запрет на экспорт древесины и лесоматериалов
    Фото: freepik

    Как отмечается в документе, вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением «Шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие» и «Гранул древесных», страной происхождения которого является Казахстан.

    Приказ вступает в силу с 12 декабря 2025 года.

    Напомним, в июне в Казахстане вступило в силу новое постановление о продлении ограничений на экспорт определенных видов древесины. 

    Какие штрафы предусмотрены за незаконную вырубку елей в Казахстане вы можете прочитать в материале корреспондента агентства Kazіnform. 

    Лесной фонд Запреты Леса Лесхоз Запрет на вывоз
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
