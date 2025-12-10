Запрет на экспорт некоторых видов лесоматериалов продлили в Казахстане

Как отмечается в документе, вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением «Шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие» и «Гранул древесных», страной происхождения которого является Казахстан.

Приказ вступает в силу с 12 декабря 2025 года.

Напомним, в июне в Казахстане вступило в силу новое постановление о продлении ограничений на экспорт определенных видов древесины.

