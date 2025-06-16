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    10:35, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан продлил запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

    В Казахстане вступило в силу новое постановление о продлении ограничений на экспорт определенных видов древесины. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан продлил запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов
    Фото: freepik.com

    Согласно документу, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта отдельных видов лесоматериалов — независимо от страны их происхождения. Ограничение распространяется на продукцию с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407.

    Исключения составляют:

    • деревянные шпалы из хвойных пород (код 4406910000);
    • древесные гранулы (пеллеты) отечественного производства (код 4401310000).

    Меры принимаются в соответствии с законодательством Казахстана и нормами Договора о Евразийском экономическом союзе. Ответственными за реализацию приказа назначены профильные госорганы и компании: Комитет государственных доходов, АО НК «Қазақстан темір жолы» и Министерство торговли и интеграции.

    Ограничение направлено на сохранение национальных ресурсов и стабилизацию ситуации в лесоперерабатывающей отрасли.

    Ранее сообщалось, что Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз железа и стали.

    Теги:
    Лесной фонд Леса Лесхоз Запрет на вывоз
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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