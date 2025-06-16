Казахстан продлил запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

Согласно документу, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта отдельных видов лесоматериалов — независимо от страны их происхождения. Ограничение распространяется на продукцию с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407.

Исключения составляют:

деревянные шпалы из хвойных пород (код 4406910000);

древесные гранулы (пеллеты) отечественного производства (код 4401310000).

Меры принимаются в соответствии с законодательством Казахстана и нормами Договора о Евразийском экономическом союзе. Ответственными за реализацию приказа назначены профильные госорганы и компании: Комитет государственных доходов, АО НК «Қазақстан темір жолы» и Министерство торговли и интеграции.

Ограничение направлено на сохранение национальных ресурсов и стабилизацию ситуации в лесоперерабатывающей отрасли.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен ввести временный запрет на вывоз железа и стали.