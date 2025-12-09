РУ
    14:36, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие штрафы предусмотрены за незаконную вырубку елей в Казахстане

    В преддверии Нового года ущерб за каждую незаконно срубленную ель оценивается в 15 МРП, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Ертіс орманы
    Фото: Государственный лесной природный резерват «Ертіс орманы»

    Если вы, желая украсить свой дом к Новому году, срубите растущую ель, не забывайте, что за это в Кодексе РК об административных правонарушениях предусмотрена ответственность. Это считается нанесением значительного ущебра природной среде. Чем больше срублено деревьев, тем больше ответственность.

    По информации Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ответственность может меняться в зависимости от того, входит ли срубленное дерево в местный лесной фонд или не входит.

    — За незаконную рубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена ответственность по статье 381-1 Кодекса об административных правонарушениях. Если житель в преддверии Нового года срубит ель в лесу или на улице, на него налагается штраф в размере 15 МРП. При этом, в обязательном порядке производится конфискация срубленного дерева, орудий и транспортных средств, полное возмещение ущерба, — пояснил руководитель региональной инспекции Исатай Абдразахов.

    В Кодексе прописаны следующие требования.

    За незаконную рубку деревьев, не входящих в лесной фонд:

    • для физических лиц — штраф в размере 50 МРП;
    • для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций — 150 МРП;
    • для субъектов среднего предпринимательства — 200 МРП;
    • для субъектов крупного предпринимательства — 500 МРП (с конфискацией незаконно срубленных деревьев, транспортных средств и орудий совершения правонарушения).

    За незаконную рубку деревьев, входящих в состав лесного фонда:

    • для физических лиц — 100 МРП;
    • для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций — 300 МРП;
    • для субъектов среднего бизнеса — 400 МРП;
    • для субъектов крупного бизнеса — 1 000 МРП (с конфискацией незаконно срубленных деревьев, транспортных средств и орудий совершения правонарушения).

    При совершении этих действий на особо охраняемых природных территориях или при повторном их совершении в течение одного года:

    • для физических лиц — штраф в размере 150 МРП;
    • для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций — 450 МРП;
    • для субъектов среднего предпринимательства — 600 МРП;
    • для субъектов крупного предпринимательства — 1 500 МРП (с обязательной конфискацией, полным возмещением ущерба).

    Уголовное дело возбуждается в случаях, когда нанесенный незаконной рубкой ущерб природе превышает 50 МРП. В этом случаев, кроме штрафа, предусмотрены наказания в виде исправительных мероприятий и привлечения к общественным работам, ограничения или лишения свободы, а также конфискации имущества.

    Согласно официальной статистике, в Павлодарской области хвойные деревья растут на землях пяти лесных хозяйств. В том числе два учреждения имеют статус особо охраняемых природных территорий. Первое — государственный лесной природный резерват «Ертыс орманы», общей площадью 278 тысяч гектаров, в том числе 194,3 тысячи гектаров, покрытых лесом. Второе — Баянаульский государственный национальный природный парк, общей площадью 68 тысяч гектаров, из них 19 тысяч гектаров — покрытые лесом.

    В преддверии праздника на территории области появляется множество природных елей, доставляемых из России. Природоохранные инспекторы совместно с полицией постоянно проверяют законность их происхождения. В результате такого постоянного мониторинга в регионе в прошлом году, в преддверии Нового года, не было зарегистрировано фактов незаконной рубки леса.

    Ранее сообщалось, что в ГЛПР «Ертыс орманы» подготавливают места зимней подкормки диких животных.

