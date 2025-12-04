РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:00, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Запчасти только на бумаге: в Актобе раскрыта крупная схема хищений на авиазаводе

    В Актюбинской области окончено расследование в отношении бывшего руководителя АО «Авиаремонтный завод № 406 ГА» по факту хищения бюджетных средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Фото: yandex.kz

    Подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов.

    Так, фиктивное приобретение агрегатов и комплектующих частей вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и двигателей осуществлялось через подконтрольные фирмы. В документации завода агрегаты отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись. Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование.

    Ущерб государству составил 110 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 2 квартиры и земельный участок подозреваемого. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее АФМ раскрыло схему — на предприятии продавали б/у запчасти, выдавая из-за новые. 

    Теги:
    Хищение Авиация Регионы Казахстана АФМ Ущерб Актюбинская область Уголовное дело
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
