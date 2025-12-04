Запчасти только на бумаге: в Актобе раскрыта крупная схема хищений на авиазаводе

Подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов.

Так, фиктивное приобретение агрегатов и комплектующих частей вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и двигателей осуществлялось через подконтрольные фирмы. В документации завода агрегаты отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись. Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование.

Ущерб государству составил 110 млн тенге. С санкции суда наложен арест на 2 квартиры и земельный участок подозреваемого. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее АФМ раскрыло схему — на предприятии продавали б/у запчасти, выдавая из-за новые.