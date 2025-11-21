Б/у детали под видом новых: АФМ раскрыло схему на 123 млн тенге

Отмечается, расследование проводится по факту хищения на ТОО «Богатырь Комир», 50% уставного капитала которого принадлежит АО «Самрук-Қазына». Руководители нескольких коммерческих компаний организовали поставку на предприятие б/у запчастей, реализуя их как новые.

— Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО «Богатырь Комир», ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых, — сообщили в АФМ РК.

В итоге ТОО «Богатырь Комир» нанесен ущерб в 123 миллиона тенге. Деньги выводили по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичивали.

Трое подозреваемых взяты под стражу. В ходе обыском у подозреваемых изъято 27 миллионов тенге наличными. Также наложен арест на шесть автомобилей, в том числе на «Cadillac Escalade», «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 250».

