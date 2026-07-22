Запасы продовольственной пшеницы для юга Казахстана пополнят до конца июля

Продкорпорация приступила к перемещению продовольственной пшеницы из северных регионов в Туркестанскую область. До конца июля планируется поставить 20 тыс. тонн пшеницы для обеспечения потребности южного региона, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По состоянию на 20 июля, на элеватор в поселке Тюлькубас уже отправлено 14,8 тыс. тонн продовольственной пшеницы. Из них 9,6 тыс. тонн пшеницы 3-го класса из Акмолинской области и 5,1 тыс. тонн пшеницы 4-го класса из Северо-Казахстанской области.

Перераспределение зерна между регионами позволяет поддерживать необходимый баланс запасов, оперативно реагировать на возможный рост потребления в областях, где собственное производство зерна ограничено.

Одновременно Продкорпорация продолжает реализацию зерна через товарную биржу. С мая по июль 2026 года продажи зерна птицеводческим, животноводческим, мукомольным и другим предприятиям через биржевую площадку составили 91,0 тыс. тонн.

Отметим, для поддержки птицеводческих и животноводческих хозяйств пшеница 4 класса реализуется по фиксированной стоимости.

Национальный зерновой оператор располагает достаточными запасами продовольственной пшеницы для обеспечения внутреннего рынка и при необходимости готов увеличить объемы поставок.

Ранее сообщалось о том, что новую льготную программу для животноводов запустили в Казахстане.