    17:09, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Зангар Нурланулы не сумел выйти в финал Аustralian Open-2026

    17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы проиграл в полуфинале юношеского Аustralian Open-2026 американцу Китону Хансу, передает агентство Kazinform со ссылкой на sportplustv.kz.

    Зангар Нурланулы
    Фото: ktf.kz

    Счет матча 6:3, 6:2.

    Тем не менее, Зангар стал первым казахстанцем в полуфинале юношеского Аustralian Open-2026 в истории.

    Еще одна казахстанская теннисистка — Анна Данилина — в дуэте с сербкой Александрой Крунич проиграла финальный матч Аustralian Open-2026 в парном разряде.

    В финале Australian Open-2026 первая ракетка Казахстана и теперь третья ракетка мира Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
