17:09, 31 Январь 2026 | GMT +5
Зангар Нурланулы не сумел выйти в финал Аustralian Open-2026
17-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы проиграл в полуфинале юношеского Аustralian Open-2026 американцу Китону Хансу, передает агентство Kazinform со ссылкой на sportplustv.kz.
Счет матча 6:3, 6:2.
Тем не менее, Зангар стал первым казахстанцем в полуфинале юношеского Аustralian Open-2026 в истории.
Еще одна казахстанская теннисистка — Анна Данилина — в дуэте с сербкой Александрой Крунич проиграла финальный матч Аustralian Open-2026 в парном разряде.
В финале Australian Open-2026 первая ракетка Казахстана и теперь третья ракетка мира Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.