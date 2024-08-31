На данном этапе решения Армении о «заморозке» ее участия в ОДКБ достаточно. Но это не означает, что Армения исключает принятия других решений в будущем. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своей пресс-конференции, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ на всех уровнях. На данном этапе мы считаем это решение достаточным. На этот счет могут быть дискуссии. Кто-то считает это достаточным, кто-то — нет. Я уважаю все точки зрения. Но мы приняли такое решение. На данный момент мы не видим необходимости принимать другое решение. Однако это не исключает возможности принятия нами другого решения в другой момент. Дату и время выхода Армении из ОДКБ сказать не могу, — заявил Никол Пашинян.

Как сообщалось, Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее премьер-министр Армении комментировал «заморозку» участия Армении в ОДКБ и заявлял о решении не участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году.