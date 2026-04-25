    20:44, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Заморозки придут в Казахстан в выходные

    Прогноз погоды по Казахстану на 25–27 апреля 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Фото: pexels

    Ложбина циклона с центром над районами Казани будет смещаться через территорию Казахстана, вызывая неустойчивую погоду.

    В большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, на севере — осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможны град и шквалистый ветер.

    По республике также прогнозируются туманы в ночные и утренние часы.

    26 апреля на западе и северо-западе, 27 апреля на севере, востоке и в центре страны в ночное время ожидаются заморозки до 2°C. Днем прогнозируется понижение температуры: на севере - до +10+15°C, в центре - до +10+18°C, на востоке - до +7+20°C, на юге - до +15+25°C. На западе страны температура будет постепенно повышаться от +7+15°C до +15+20°C.

    Ранее сообщалось, что резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы и горных районах.

    Динара Жусупбекова
