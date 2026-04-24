    13:44, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    В горах Алматы прогнозируют дождь с переходом в снег и град

    Резкое ухудшение погоды ожидается в Алматы и горных районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    горы, горы Алматы
    Фото: МЧС РК

    По данным синоптиков РГП «Казгидромет», в Алматы 24 апреля прогнозируются дождь и гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду.

    В горах Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ночью ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), гроза и град. Днем — дождь, гроза. Ветер временами будет достигать 25 метров в секунду.

    В Алматинской области также объявлено штормовое предупреждение. Ночью 24 апреля на юге области временами ожидается сильный дождь. В горных районах области — сильные осадки (дождь, снег). Ночью — дождь, гроза и град.

    Ветер юго-западный, в горных районах области с порывами до 15-20 метров в секунду. На востоке и в горных районах области ночью временами — до 23-28 метров в секунду.

    В Конаеве ночью также ожидаются дождь и гроза.

    Напомним, по данным синоптиков, штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана.

    Ранее коммунальные службы Алматы перевели в режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми дождями и грозами.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
