В горах Алматы прогнозируют дождь с переходом в снег и град

По данным синоптиков РГП «Казгидромет», в Алматы 24 апреля прогнозируются дождь и гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В горах Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ночью ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), гроза и град. Днем — дождь, гроза. Ветер временами будет достигать 25 метров в секунду.

В Алматинской области также объявлено штормовое предупреждение. Ночью 24 апреля на юге области временами ожидается сильный дождь. В горных районах области — сильные осадки (дождь, снег). Ночью — дождь, гроза и град.

Ветер юго-западный, в горных районах области с порывами до 15-20 метров в секунду. На востоке и в горных районах области ночью временами — до 23-28 метров в секунду.

В Конаеве ночью также ожидаются дождь и гроза.

Напомним, по данным синоптиков, штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана.

Ранее коммунальные службы Алматы перевели в режим повышенной готовности в связи с ожидаемыми дождями и грозами.