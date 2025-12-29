Замерзло дизтопливо: полицейские помогли иностранцам на трассе в Акмолинской области

На автодороге Астана-Щучинск в условиях сильных морозов, когда температура воздуха опустилась до -26 градусов, сотрудники полиции оказали помощь нескольким водителям, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

Из-за низкой температуры в одной из фур замерзло дизельное топливо и «прихватило» воздушную систему. Водитель и пассажир, оказавшиеся гражданами Кыргызстана, были доставлены в город Акколь, где их разместили в гостинице. Грузовой автомобиль поместили в теплый бокс, и уже на следующий день транспортное средство удалось полностью отремонтировать.

По словам водителя, они следовали из Тюмени в Бишкек. Помощь водителям оказали старший инспектор Константин Мусин и Женис Алибеков.

Кроме того, при обследовании автодороги был выявлен еще один случай: у автомобиля Mercedes Vito также замерзло дизельное топливо.

Сотрудники полиции обратились за помощью к дорожным организациям — автомобиль отбуксировали в населенный пункт Бозайгыр, а водителя и пассажира пересадили на попутный транспорт, чтобы они могли безопасно продолжить путь. В операции по оказанию помощи участвовали инспекторы службы патрульной полиции Нурсултан Сагындыков и Азат Мухатаев.

По словам благодарного водителя, стражи порядка не только следят за соблюдением закона, но и в трудную минуту приходят на помощь:

— Огромное спасибо полицейским за человеческое отношение и поддержку в дороге, — отметил водитель.

В полиции подчеркивают, что в период сильных морозов количество случаев замерзания транспортных средств, особенно дизельных, значительно увеличивается. В связи с этим стражи порядка настоятельно рекомендуют водителям, использующим дизельное топливо, по возможности воздержаться от поездок в экстремально холодные дни, чтобы избежать аварийных ситуаций и угрозы для жизни.

Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.