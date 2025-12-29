РУ
    21:14, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

    В 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 29 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Буран зима боран қыс метель люди адамдар
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    29 декабря ночью и утром в Кызылординской области ожидается на дорогах гололедица. На севере, в центре области туман. Ветер юго-восточный днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

    Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с. 

    Ночью и утром на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. 

    Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В конце дня на севере, юге, в центре области Улытау ожидаются снег, метель, гололед. На севере, юге, в центре области туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 

    На юге, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман.

    Ночью на юге Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман.

    В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

    На западе, севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. 

    На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

    Ночью в Актюбинской области ожидается снег, метель, гололед, на севере, востоке области временами сильный снег, днем на севере, востоке, юге области снег, низовая метель, гололед. На севере, западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. 

    Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

    На юге, востоке области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20, днем в Жарминском районе порывы 23 м/с.

    На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

    На юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Штормовое предупреждение
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
