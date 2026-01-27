РУ
    14:05, 27 Январь 2026

    Заменят ли электронные дневники бумажными в школах Казахстана – ответ Минпросвещения

    Нужно ли покупать школьникам бумажные дневники, ответила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    бумажный дневник
    Коллаж: abc-market.kz

    По ее словам, сейчас ученики активно используют смартфоны и искусственный интеллект, цифровые сервисы стали неотъемлемой частью жизни казахстанцев. 

    — Поэтому вопрос, нужно ли возвращаться к бумажным дневникам, остается открытым. У школьников, мне кажется, есть и смартфоны, и где-то есть бумажные дневники. Но здесь же вопрос в том, чтобы учителям и детям было удобно. Если у нас будут и электронные дневники, и бумажные дневники, это опять же нагрузка и для учителей, и для учащихся. Поэтому, мне кажется, здесь нужно будет выбирать, как удобно, как безопасно и как качественно организовать образовательный процесс, — сказала Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве. 

    Она добавила, что решение по использованию бумажного дневника школы принимают самостоятельно.

    Напомним, с начала года в обществе активно обсуждается вопрос перехода общеобразовательных школ Алматы с цифровой образовательной платформы Kundelik на BilimClass.

    Ранее министр просвещения прокомментировала предложение депутатов о введении ограничений на доступ детей до 14 лет к социальным сетям.

