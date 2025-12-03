РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:25, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Замакима Петропавловска и руководство управлений в СКО наказали после госаудита

    Ряд должностных лиц привлекли к ответственности после аудита ВАП в Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

    Высшая аудиторская палата, ВАП
    Фото: ВАП

    Должностные лица аппарата акима Северо-Казахстанской области, а также аппаратов акимов отдельных городов и районов привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты.

    В октябре текущего года ВАП проверила, насколько эффективно используются бюджетные средства и активы государства, выделенные Северо-Казахстанской области. В результате был обнаружен ряд нарушений законодательства, бюджетных норм и внутренних регламентирующих документов.

    В этой связи акиму региона, а также руководству городов Петропавловска и Сергеевки, Айыртауского, Уалихановского, Акжарского и Тайыншинского районов было поручено рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения.

    В результате к различным мерам дисциплинарной ответственности привлечены:

    • аким Айыртауского района;
    • заместитель акима города Петропавловска;
    • заместитель акима города Сергеевка;
    • заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области;
    • заместитель руководителя управления здравоохранения акимата области;
    • заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области;
    • заведующий сектором отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска;
    • руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматов Тайыншинского района;
    • заведующие секторами отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматов Айыртауского и Уалихановского районов;
    • и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Акжарского района.

    Кроме того, по поручению ВАП в СКО разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе госаудита. Он также предусматривает паспортизацию автомобильных дорог областного значения.

    Работа по исполнению других поручений по итогам проведенного аудита остается на контроле.

    Ранее аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных СПК.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Регионы Казахстана Высшая аудиторская палата РК Аудит Госаудит
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
