Замакима Петропавловска и руководство управлений в СКО наказали после госаудита

Должностные лица аппарата акима Северо-Казахстанской области, а также аппаратов акимов отдельных городов и районов привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты.

В октябре текущего года ВАП проверила, насколько эффективно используются бюджетные средства и активы государства, выделенные Северо-Казахстанской области. В результате был обнаружен ряд нарушений законодательства, бюджетных норм и внутренних регламентирующих документов.

В этой связи акиму региона, а также руководству городов Петропавловска и Сергеевки, Айыртауского, Уалихановского, Акжарского и Тайыншинского районов было поручено рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения.

В результате к различным мерам дисциплинарной ответственности привлечены:

аким Айыртауского района;

заместитель акима города Петропавловска;

заместитель акима города Сергеевка;

заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата области;

заместитель руководителя управления здравоохранения акимата области;

заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата области;

заведующий сектором отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска;

руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматов Тайыншинского района;

заведующие секторами отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматов Айыртауского и Уалихановского районов;

и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Акжарского района.

Кроме того, по поручению ВАП в СКО разработан план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе госаудита. Он также предусматривает паспортизацию автомобильных дорог областного значения.

Работа по исполнению других поручений по итогам проведенного аудита остается на контроле.

Ранее аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных СПК.