В структурах СПК накоплены проблемы и недостатки — госаудит выявил нарушения на 138 млрд тенге
Аудит ВАП выявил ряд проблем и недостатков в работе региональных СПК, передает агентство Kazinform.
Высшая аудиторская палата РК завершила проверку деятельности социально-предпринимательских корпораций и их влияния на развитие регионов. Итоги государственного аудита рассмотрены на заседании под председательством Алихана Смаилова.
Как показала проверка, в структурах СПК накоплены проблемы и недостатки, что приводит к их системной неэффективности. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия целостной координации и регламентации их работы, должного регулирования со стороны Министерства национальной экономики.
Так, СПК не интегрированы в систему госпланирования, их планы развития носят номинальный характер и не подвергаются внешней оценке, а их деятельность не влияет на оценку эффективности акиматов.
В ходе заседания председатель ВАП указал, что МНЭ РК, будучи уполномоченным госорганом, должно навести порядок в деятельности СПК.
— Вы должны определиться, выработать единые подходы, чем должны заниматься СПК. Это институты развития или что? Какая у них социальная роль в регионах? Какая роль в привлечении инвестиций? Какие инструменты они должны использовать? В части выдачи займов — на что они могут идти, а на что не могут? Выработать единую позицию надо, — отметил Алихан Смаилов.
Он подчеркнул, что сейчас СПК занимаются всем, что сами посчитают целесообразным.
— В регионах что решили, то и делают. Зачастую это противоречит даже Предпринимательскому кодексу, — сказал председатель ВАП.
Согласно аудиторскому заключению, всего за последние 5 лет в СПК передано свыше 528 млрд тенге бюджетных средств, из которых более 288 млрд тенге — на кредитование субъектов предпринимательства. Однако вместо реализации инвестпроектов, способных помочь развитию регионов, СПК практикуют размещение поступающих к ним средств на банковские депозиты, а также отвлекают на реализацию совместных коммерческих проектов с бизнес-структурами с низким социальным эффектом.
Вместе с тем, несмотря на рост госфинансирования, сохраняется проблема хронической убыточности СПК. Накопленный убыток по проверенным СПК на начало 2025 года составил свыше 209 млрд тенге с ростом в 7 раз по сравнению с 2020 годом.
Выплата дивидендов имеет нестабильный характер. К примеру, общая сумма, поступившая от СПК за 2024 год составила чуть менее 0,5 млрд тенге, что почти в 4 раза меньше, чем по итогам 2023 года.
Аудиторы отметили, что СПК зачастую участвуют в сугубо коммерческих проектах через оказание поддержки отдельным предпринимателям.
- Так, в СПК «Ертіс» под видом инвестпроектов реализуют коммерческое жилищное строительство на 16,6 млрд тенге, где аудитом установлены нарушения на 3,3 млрд тенге.
- СПК «Aqjaiyq» под реализацию заявленных инвестпроектов переданы земельные участки, которые в итоге либо не освоены, либо переориентированы на другие коммерческие цели.
- СПК «Актобе» за последние 3 года выделен кредит на расширение производства одной единственной частной компании. Суммарно она получила займ и субсидии от государства на общую сумму 11,2 млрд тенге. При этом для одобрения кредита в состав Комиссии по отбору проектов было допущено лицо, аффилированное с данной фирмой, а само кредитование осуществлялось с нарушениями и без залогового обеспечения.
- В СПК «Семей» проекты отбираются без должной оценки и анализа рисков ради быстрого освоения средств.
Контрольные осмотры стабилизационных фондов в ходе аудита показали ненадлежащие условия хранения продуктов, ограниченный ассортимент, а также формирование стабфондов товарами, не пользующимися спросом.
Неэффективность СПК в управлении региональными стабилизационными фондами, торгово-закупочной деятельности и кредитовании предпринимателей по «оборотной схеме» делают их неспособными влиять на стабилизацию цен на продовольствие.
В целом госаудит выявил:
- финансовые нарушения на 138 млрд тенге;
- неэффективное планирование — на 14,5 млрд тенге;
- неэффективное использование бюджетных средств и активов — на 33,6 млрд тенге.
Материалы по 14 фактам планируется передать в правоохранительные органы.
Ранее по итогам аудита Высшей аудиторской палаты РК в АО «Самрук-Қазына» выявлены финансовые нарушения на 351,8 миллиона тенге.