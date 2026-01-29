Законопроект об охранной деятельности рассмотрит Сенат

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. О ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством РК и Фондом международного развития OPEC.

Документ предусматривает возможность предоставления Фондом кредитов под ставку 2,5–5% без требования государственных гарантий для финансирования инвестиционных проектов. При этом активы и доходы Фонда освобождаются от прямых налогов, обеспечивается возможность конвертации валюты и перевода средств.

Соглашение также определяет статус и режим Фонда, предоставляет ему привилегии и иммунитет, включает защиту прав Фонда и бенефициаров и устанавливает механизм урегулирования споров через арбитражный суд.

Ратификация создает условия для расширения финансовой поддержки Казахстана со стороны Фонда в сферах энергетики, промышленности, транспорта, финансов, сельского хозяйства, водных ресурсов, телекоммуникаций, образования и здравоохранения. В 2026–2030 годах планируется направить до 400 млн долларов частным компаниям на реализацию различных проектов.



2. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы.

Документ был инициирован депутатами Мажилиса по поручению Главы государства.

Согласно закону, владельцы гражданского и служебного нарезного оружия обязаны предоставлять его для проведения контрольного отстрела. В случае несвоевременного прохождения процедуры МВД будет приостанавливать разрешения первой и второй категорий.

Для юридических лиц, владеющих оружием, вводится требование сдавать его и патроны на хранение в органы внутренних дел в течение 10 рабочих дней при приостановлении своей деятельности.

Закон также устанавливает новые обязанности для субъектов охранной деятельности: предоставление обязательной отчетности в уполномоченный орган, уведомление о приостановлении или возобновлении деятельности в течение пяти рабочих дней. Вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также к рядовым сотрудникам охраны.