Контроль за владельцами оружия усиливается в Казахстане

Документ был инициирован депутатами Мажилиса по поручению Главы государства.

Согласно закону, владельцы гражданского и служебного нарезного оружия обязаны предоставлять его для проведения контрольного отстрела. В случае несвоевременного прохождения процедуры МВД будет приостанавливать разрешения первой и второй категорий.

Для юридических лиц, владеющих оружием, вводится требование сдавать его и патроны на хранение в органы внутренних дел в течение 10 рабочих дней при приостановлении своей деятельности.

Закон также устанавливает новые обязанности для субъектов охранной деятельности: предоставление обязательной отчетности в уполномоченный орган, уведомление о приостановлении или возобновлении деятельности в течение пяти рабочих дней. Вводятся обязательные требования к руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций, а также к рядовым сотрудникам охраны.

Вводится понятие «военизированная железнодорожная охрана» — структура, контрольный пакет акций которой принадлежит национальному холдингу или железнодорожной компании. Ее задачей будет обеспечение непрерывной охраны грузов и объектов на транзитных железнодорожных маршрутах.

Поправки также уточняют порядок государственного контроля за формированием Государственной пулегильзотеки, включая оружие, находящееся на вооружении силовых структур.



